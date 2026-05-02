«Эмоционально демонстрировал желание пообщаться»: Паслер прокомментировал произошедшее на Первомае
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал инцидент, произошедший 1 мая во время праздничных мероприятий в Екатеринбурге. По его словам, ситуация, вызвавшая широкий общественный резонанс, связана исключительно с человеческим фактором.
Как отметил глава региона, житель Оренбургской области слишком эмоционально пытался подойти к губернатору, не учитывая усиленные меры безопасности на массовом мероприятии. Именно поэтому сотрудники охраны остановили и задержали мужчину.
Губернатор также сообщил, что поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил жителю Оренбургской области 14 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. По данным суда, после того как мужчину остановили сотрудники службы безопасности, он начал нецензурно выражаться.
В действительности обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться. Соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей необходимо, тем более в нынешних условиях. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред,
— написал Денис Паслер
