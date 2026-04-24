В Нижнем Тагиле более 100 юных спортсменов вышли на «Первый старт»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прошло первенство спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» по единоборствам «Первый старт». В соревнованиях участвовали более 100 воспитанников, занимающихся дзюдо, греко-римской борьбой, боксом, кикбоксингом, тхэквондо ИТФ и самбо.Для многих участников это были первые соревнования, где они смогли показать навыки, почувствовать соперничество и сделать первый шаг в спортивной карьере.«Мы с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и Епископом Нижнетагильскиим и Невьянским Мелитоном пришли поддержать ребят и наградить победителей.Самбо, дзюдо и греко-римская борьба входят в федеральный проект «Выбор сильных», как региональный координатор со многими тренерами я знаком лично.Рад, что в моем родном Нижнем Тагиле спортивная и талантливая молодежь. Спорт помогает формировать правильные жизненные ориентиры. Спасибо тренерам и родителям, которые поддерживают ребят», – сказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области, координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов.Мероприятие для возрастной категории 18+