Аудиобейджи начали тестировать в регистратурах свердловских больниц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовало тестирование необычного нововведения в поликлиниках — аудиобейджей для сотрудников регистратур. Об этом сообщает через свой ресурс «Здоровье уральцев» местный Минздрав.Аудиобейдж — это устройство, которое крепится на грудь и записывает весь разговор работника с пациентом. В конце смены аудиофайл автоматически отправляется на сервер для дальнейшего анализа. Далее в дело вступает искусственный интеллект, который переводит речь в текст. После этого программа анализирует диалог на наличие запрещённых или грубых фраз. Система также умеет выделять положительные слова и проявления эмпатии со стороны сотрудника.Как поясняет «Здоровье уральцев», внедрением этого устройства планируется повысить качество обслуживания в свердловских медицинских учреждениях и свести к минимуму конфликтные ситуации. В случае, если нейросистема определит некорректное поведение со стороны медработника, об этом будет сообщено руководителю учреждения. После этого с провинившимся сотрудником проведут беседу или направят к психологу.Запущенная инициатива является частью масштабного проекта «Перезагрузка» поликлиник. В ближайшее время в поликлиниках появится и видеомониторинг очередей. Камеры установят у регистратуры, а также у кабинетов забора анализов. Видео в онлайн-режиме будут отслеживать главный врач и специальный «Центр изменений».Тестирование новой системы обслуживания уже запустили в девяти поликлиниках крупных городов региона. Нововведения можно встретить в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Всего же планируется ввести подобный мониторинг работы медработников в 57 взрослых и 36 детских учреждениях. Мероприятие для возрастной категории 18+