Школьника сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 апреля, в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Ребёнка — девятилетнего мальчика — пришлось госпитализировать.Инцидент случился в 10.30 у дома номер 121 по улице Чайковского в Нижнем Тагиле. За рулём автомобиля ВАЗ-2115 находился 64-летний водитель, который следовал со стороны проспекта Вагоностроителей. По предварительным данным, мужчина не выполнил требование пункта 14.1 правил дорожного движения и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок в тот момент переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате столкновения мальчик получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в ГАУЗ СО «Детская центральная больница № 3».В ходе работы на месте происшествия автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался местный житель, имеющий двадцатипятилетний стаж управления транспортными средствами категории «В». Сотрудники Госавтоинспекции взяли объяснение у водителя. Мужчина сообщил, что не заметил ребёнка, вышедшего с тротуара на нерегулируемый переход. Он попытался применить экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.Уточняется, что в течение 2026 года мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Во время сегодняшнего ДТП он был абсолютно трезв. В отношении водителя уже вынесено постановление по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам. Также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. По окончании всего административного расследования будет принято итоговое процессуальное решение, как поясняют в областной Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+