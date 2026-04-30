В Нижнем Тагиле сошел с рельсов вагон с концентратом
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Нижнем Тагиле сегодня утром произошел сход грузового вагона на железнодорожном пути, примыкающем к станции «Смычка» Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
С рельсов сошел полувагон, груженный концентратом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
На движение поездов инцидент не повлиял, станция продолжила работу в штатном режиме. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку.
