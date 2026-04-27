За хищение 7,2 млн рублей у города начали судить подрядчика в Первоуральске
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела директора и учредителя ООО «Альтера» Вячеслава Мешавкина. Его обвиняют в мошенническом хищении у города 7,2 миллиона рублей.
По версии обвинения, компания должна была установить в двух школах противопожарные перегородки, но вместо них установила обычные стеклянные, предоставив поддельные документы.
«Сегодня в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Началось судебное следствие. Суд приступил к допросу свидетелей»,
— сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
