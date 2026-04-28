В Реже детская ссора из-за качелей закончилась разбирательством в суде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Реже суд рассмотрел дело о ссоре между двумя детьми – девочкой и мальчиком, которые летом прошлого года не поделили качели. Во время конфликта девочка поцарапала мальчику лицо, а он разбил ей губу камнем и сломал зуб.
В итоге родители девочки обратились в суд, требуя возместить расходы на лечение и выплатить моральную компенсацию. Родители мальчика подали встречный иск. Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что в конфликте виноваты оба ребёнка, но действия мальчика повлекли более тяжёлые последствия.
В итоге ответственность распределили пропорционально: 70% – на семью мальчика, 30% – на семью девочки. Суд взыскал с родителей мальчика 78 993 рубля материального ущерба, 80 000 рублей морального вреда девочке, 5 000 рублей морального вреда матери девочки, а с родителей девочки – 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда мальчику, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Решение ещё может быть обжаловано.
