Жителя Кушвы будут судить за торговлю немаркированным алкоголем и табаком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве будут судить 52-летнего местного жителя за торговлю немаркированными табачными изделиями и спиртными напитками.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его обвиняют по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере).
По версии следствия, с мая 2024 года по август 2025 года обвиняемый закупил табак и алкоголь без марок, чтобы затем продавать. Согласно материалам дела, он приобрёл у неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 66,9 тысячи пачек сигарет на 9 миллионов и 96 бутылок спиртного на 69 тысяч рублей. Товар нашли в гаражном боксе, который он арендовал в городе.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Кушвинский городской суд.
