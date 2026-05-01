Жителя Кушвы будут судить за торговлю немаркированным алкоголем и табаком

15.49 Понедельник, 4 мая 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве будут судить 52-летнего местного жителя за торговлю немаркированными табачными изделиями и спиртными напитками.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его обвиняют по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2024 года по август 2025 года обвиняемый закупил табак и алкоголь без марок, чтобы затем продавать. Согласно материалам дела, он приобрёл у неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 66,9 тысячи пачек сигарет на 9 миллионов и 96 бутылок спиртного на 69 тысяч рублей. Товар нашли в гаражном боксе, который он арендовал в городе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Кушвинский городской суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
