Возрастное ограничение 18+

В посёлке Исток объявился догхантер

21.16 Вторник, 28 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жители посёлка Исток, административно относящегося к Октябрьскому району Екатеринбурга, уверены, что им удалось подловить догхантера. Подозреваемый, по их словам, стрелял по бездомным животным на территории населённого пункта.

Несколько дней назад жители посёлка Исток заметили, что у одного из местных бродячих псов серьёзно травмирована лапа. Животное явно испытывало боль и хромало. При осмотре выяснилось, что на бедре у собаки откуда-то появилась стрелянная рана.

Чтобы выяснить причину травмы, неравнодушные люди решили проверить записи с камер видеонаблюдения. Исследование видео помогло обнаружить кадры от 22 апреля, на которых видно, как в посёлок въезжает незнакомый автомобиль. Машина проехала мимо двух бездомных собак, после чего остановилась за пределами видимости камеры. Животные, не подозревая об опасности, пошли за автомобилем. Жители предполагают, что водитель вышел из машины и начал стрелять по собакам с близкого расстояния.

Местные характеризуют этих собак как очень добрых и контактных. Возмущенные произошедшим, они написали заявление в полицию на неизвестного стрелка, а заодно и передали кадры с видеокамер, на которых, предположительно, запечатлена его машина. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по данному факту, — сообщает городской портал Е1.

Не лишним будет напомнить, что стрельба по бездомным собакам в общественном месте попадает, как минимум, под действие статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». К счастью, в последние годы закон ужесточился: наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:16 В посёлке Исток объявился догхантер
20:44 Коммунальщики Ревды расплатятся за травму ноги
20:18 «Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно
19:39 Дебошира из Нижнего Тагила накажут рублём
19:20 В 2025 году свердловская «Скорая» выезжала на вызовы почти миллион раз
18:46 В Шабрах «ЭкоДозор» посадит деревья
17:18 Глава свердловского СК проведёт выездной приём в Реже
16:31 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекресток Эскадронной и Ляпустина
16:19 Екатеринбург вошёл в лидеры по сделкам на вторичке
15:40 В свердловских лесах начали тестировать систему, которая находит удары молний
15:03 Уральцы все чаще выбирают подработку без людей и общения
14:55 Сбежавшего после аварии водителя без прав нашли во дворах в Полевском
14:29 Летевшего в Екатеринбург тюменца оштрафовали за курение на борту
14:13 В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме открыли выставку «След Явы»
14:04 Заборы вдоль улиц на гостевом маршруте решила поменять мэрия Екатеринбурга
13:50 Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют утром 29 апреля для обработки от клещей
13:21 Авито запустил подписку на регулярные пожертвования в благотворительные фонды
12:55 В Свердловской области стало больше подработки на концертах, съёмках и мероприятиях
12:51 Бывшую старшую медсестру осудили за аферу с зарплатами в Каменск-Уральской больнице
12:44 В Екатеринбурге на бесплатные косметические процедуры пригласили заслуженных деятелей, ветеранов общественных организаций и пенсионеров
11:45 В Екатеринбурге задержаны рейсы в Москву, Сочи и Петербург
11:12 Ученые УрФУ заявили о связи кефира со снижением риска гипертонии и диабета
11:06 Свердловчане начали заранее ремонтировать кондиционеры и водонагреватели
10:57 В свердловских колониях выпустили продукции и оказали услуг на 1,2 млрд рублей
10:50 В Екатеринбург завезли 11 тонн голубики из Китая
10:33 Более 60 тысяч жителей Свердловской области написали «Диктант Победы»
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK