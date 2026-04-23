В посёлке Исток объявился догхантер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители посёлка Исток, административно относящегося к Октябрьскому району Екатеринбурга, уверены, что им удалось подловить догхантера. Подозреваемый, по их словам, стрелял по бездомным животным на территории населённого пункта.Несколько дней назад жители посёлка Исток заметили, что у одного из местных бродячих псов серьёзно травмирована лапа. Животное явно испытывало боль и хромало. При осмотре выяснилось, что на бедре у собаки откуда-то появилась стрелянная рана.Чтобы выяснить причину травмы, неравнодушные люди решили проверить записи с камер видеонаблюдения. Исследование видео помогло обнаружить кадры от 22 апреля, на которых видно, как в посёлок въезжает незнакомый автомобиль. Машина проехала мимо двух бездомных собак, после чего остановилась за пределами видимости камеры. Животные, не подозревая об опасности, пошли за автомобилем. Жители предполагают, что водитель вышел из машины и начал стрелять по собакам с близкого расстояния.Местные характеризуют этих собак как очень добрых и контактных. Возмущенные произошедшим, они написали заявление в полицию на неизвестного стрелка, а заодно и передали кадры с видеокамер, на которых, предположительно, запечатлена его машина. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по данному факту, — сообщает городской портал Е1.Не лишним будет напомнить, что стрельба по бездомным собакам в общественном месте попадает, как минимум, под действие статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». К счастью, в последние годы закон ужесточился: наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.