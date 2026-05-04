После гибели женщины и четверых детей в туринском селе Ленское возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Туринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с гибелью женщины и её четверых детей при пожаре в жилом доме в селе Ленское утром 4 мая.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что выжить удалось только одному ребёнку – девочке, 2012 года рождения. Сейчас она в екатеринбургской больнице.
По его данным, мать работала техническим специалистом в местной школе. Когда она не пришла на работу, а её дети – на уроки, коллеги забили тревогу. На звонки они не отвечали, поэтому от школы отправили человека проверить семью. Он и обнаружил дым в доме. Также известно, что совсем недавно дети потеряли отца – он погиб в автомобильной катастрофе.
