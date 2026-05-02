Глава СК затребовал доклад по смертельному ДТП с детьми под Первоуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по ДТП под Первоуральском, в котором погибли трое детей, сообщает Следком.
Свою проверку по факту аварии также проводит прокуратура.
«По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения»,
– говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла 1 мая на 57-м километре ЕКАД: водитель Renault, ехавший в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Toyota, затем с грузовиком MAN и Opel. Известно, что в Renault были пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Погибли 18-летний водитель и трое пассажиров. Ещё одна пассажирка 2009 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализирована в ДГКБ №9.
Свою проверку по факту аварии также проводит прокуратура.
