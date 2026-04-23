В Шабрах «ЭкоДозор» посадит деревья
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Движение добрых дел «ЭкоДозор» приглашает жителей и гостей Екатеринбурга принять участие в экологической акции по восстановлению леса. На май запланированы уже два мероприятия по высадке деревьев.
Участники акции будут сажать деревья 3 и 16 мая. Местом для посадок выбран посёлок Шабровский, который территориально относится к Чкаловскому административному району Екатеринбурга. Прошлой осенью в этом же самом месте уже проводились схожие работы. В этот раз решено высадить там хвойные деревья — ели и лиственницы. В настоящее время площадку под посадку расчищают.
Организаторы подчёркивают, что информация пока предварительная – пока идёт согласование всех деталей с Лесничеством. Как только подготовка будет полностью завершена, организаторы откроют регистрацию участников. Объявление об этом можно будет увидеть в официальном телеграм-чате «ЭкоДозора».
Кроме добровольцев на высадку деревьев организаторы ищут и спонсора, который бы помог оплатить автобус для волонтёров или обеспечить участников акции горячим питанием. Предложить такую помощь можно по телефону +79122222209. Мероприятие для возрастной категории 18+
Участники акции будут сажать деревья 3 и 16 мая. Местом для посадок выбран посёлок Шабровский, который территориально относится к Чкаловскому административному району Екатеринбурга. Прошлой осенью в этом же самом месте уже проводились схожие работы. В этот раз решено высадить там хвойные деревья — ели и лиственницы. В настоящее время площадку под посадку расчищают.
Организаторы подчёркивают, что информация пока предварительная – пока идёт согласование всех деталей с Лесничеством. Как только подготовка будет полностью завершена, организаторы откроют регистрацию участников. Объявление об этом можно будет увидеть в официальном телеграм-чате «ЭкоДозора».
Кроме добровольцев на высадку деревьев организаторы ищут и спонсора, который бы помог оплатить автобус для волонтёров или обеспечить участников акции горячим питанием. Предложить такую помощь можно по телефону +79122222209. Мероприятие для возрастной категории 18+
