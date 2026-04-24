За сутки в Свердловской области произошло более сотни дорожных аварий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала данные о произошедших за сутки дорожных авариях. Согласно этим данным, в последний день апреля было зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия.Как уточняют в Госавтоинспекции, из общего числа аварий пять ДТП оказались с пострадавшими. В результате этих происшествий травмы получили шесть человек. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Остальные пятеро — взрослые участники дорожного движения. К счастью, погибших в сводке не зафиксировано.Автоинспекторы проанализировали основные причины произошедших столкновений. Лидирует небезопасная скорость, не соответствующая конкретным дорожным или погодным условиям. На втором месте — несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков и других сложных участков. Замыкает тройку причин непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Мероприятие для возрастной категории 18+