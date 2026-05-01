Возрастное ограничение 18+
Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с детьми под Первоуральском
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Прокуратура Первоуральска организовала контроль за проведением доследственной проверки после крупной аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительной информации, на 57-м километре ЕКАД водитель Renault, ехавший в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Toyota, после чего Renault отбросило на грузовик MAN с полуприцепом и затем на Opel. После столкновений машина загорелась.
В Renault находились пять человек. Предварительно, на месте погибли 18-летний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров. Еще одну пассажирку, 2009 года рождения, с различными травмами доставили в больницу.
Также в результате аварии пострадали мужчина и женщина, находившиеся в Toyota. Им оказывают медицинскую помощь. Водитель грузовика MAN, а также водитель и пассажиры Opel не пострадали. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
01 мая 2026
