Руководителей екатеринбургского СИЗО-1 обвиняют в халатности после побега двух арестантов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Верх-Исетский районный суд поступило уголовное дело о халатности руководителей СИЗО-1.
Среди подсудимых – начальник следственного изолятора Алексей Киселёв, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Основанием для возбуждения уголовного дела стал побег двух арестантов, обвиняемых на тот момент в покушении на совершение теракта. Позже они были осуждены приговором Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Им удалось сбежать из СИЗО 1 сентября 2025 года.
Напомним, что в суде по делу о побеге из екатеринбургского СИЗО сотрудники ФСИН жаловались на нехватку кадров.
Также сообщается, что разбирательство по делу о побеге в отношении арестантов по части 2 статьи 313 УК и части 3 статьи 158 УК РФ («кража») вышло на завершающую стадию.
Среди подсудимых – начальник следственного изолятора Алексей Киселёв, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Основанием для возбуждения уголовного дела стал побег двух арестантов, обвиняемых на тот момент в покушении на совершение теракта. Позже они были осуждены приговором Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Им удалось сбежать из СИЗО 1 сентября 2025 года.
Напомним, что в суде по делу о побеге из екатеринбургского СИЗО сотрудники ФСИН жаловались на нехватку кадров.
Также сообщается, что разбирательство по делу о побеге в отношении арестантов по части 2 статьи 313 УК и части 3 статьи 158 УК РФ («кража») вышло на завершающую стадию.
«Уголовное дело также рассматривается в Верх-Исетском районном суде. Сегодня завершились прения сторон. Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора»,
– сказали в пресс-службе.
В Екатеринбурге строительная компания после возбуждения уголовного дела погасила долг по зарплате на 46 млн
24 апреля 2026
24 апреля 2026