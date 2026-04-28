Жителей Свердловской области пригласили пройти опрос о репродуктивных планах
Министерство здравоохранения Свердловской области запустило опрос, посвященный репродуктивным планам жителей региона. Принять участие в нем предлагают гражданам детородного возраста из Екатеринбурга и других городов области.
В опросе у жителей региона изучается отношение к созданию семьи, рождению детей и многодетности. Участникам предлагают ответить на вопросы о желаемом количестве детей, подготовке к зачатию, оптимальном возрасте для рождения первого ребенка, а также о причинах, которые могут мешать принятию решения о пополнении в семье.
Отдельные вопросы посвящены отношению к многодетным семьям, а также к сознательному отказу от рождения детей при отсутствии медицинских противопоказаний.
Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, опрос проводится в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Молодежь и дети». Кроме того, исследование направлено на повышение интереса к диспансеризации и оценке репродуктивного здоровья среди жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет.
