Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей в Большом Истоке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о массовом отравлении детей в поселке Большой Исток Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
По данным ведомства, в апреле после употребления воды, не соответствующей санитарным требованиям, за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились около 20 воспитанников детского сада и учеников школы. В Следственном комитете также отметили, что образовательные учреждения своевременно не закрыли на карантин.
Уголовное дело уже возбуждено. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить об обстоятельствах, установленных в ходе следствия, а после завершения расследования представить информацию о его итогах.
Ранее проверку в школе № 30 и детском саду № 8 в Большом Истоке начала Сысертская межрайонная прокуратура. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, первые жалобы на недомогание и рвоту появились вечером 20 апреля. Кроме того, о плохом самочувствии сообщили не менее восьми сотрудников учреждений.
