В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек
В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. На модернизацию действующих учреждений направят 50 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Как сообщает губернатор, сейчас в регионе работают 33 модельные библиотеки в 26 населенных пунктах. В них созданы пространства для чтения, общения и игр, установлено современное мультимедийное оборудование, обновлены книжные фонды и обеспечен доступ к электронным ресурсам. Кроме того, учреждения адаптированы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Некоторые библиотеки получили дополнительные технологические возможности. Например, в Ревде установлено оборудование для 3D-проекций, а в ряде учреждений работают автоматические станции книговыдачи и системы онлайн-бронирования литературы, позволяющие получать и возвращать книги дистанционно.
С 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который получил статус библиотечной столицы России 2026 года, пройдет Всероссийский библиотечный конгресс.
Ранее мы писали, что около 30% книг могут быть изъяты из библиотечных фондов, так как они были закуплены на средства фонда Сороса. По словам и.о. директора департамента культуры Екатеринбурга Елены Соколовой, в библиотеках сейчас наблюдается дефицит книг, а в бюджете сохраняется дефицит средств для пополнения фондов.
