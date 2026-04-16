Девять жителей Свердловской области вернулись из украинского плена
Скриншот из видео: Минобороны России
Девять военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена в результате очередного обмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
По словам омбудсмена, военнослужащие вернутся в Нижний Тагил, Красноуральск, Кушву, Полевской, а также в Богдановичский район. Четверо из освобождённых — жители Екатеринбурга. Некоторые из них находились в плену с 2024 года.
Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, 24 апреля в рамках обмена были возвращены 193 российских военнослужащих. Посредниками при обмене выступили ОАЭ и США.
