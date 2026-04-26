Тепло до 24° и кратковременные дожди ожидаются в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В начале новой недели в Свердловской области установится по-настоящему майская погода. Температура воздуха днем будет подниматься до 24°, однако местами пройдут небольшие дожди, об этом сообщает Уралгидрометцентр.В понедельник,, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут небольшие дожди, а на юге области они могут быть умеренными. Температура ночью составит от +1° до +6°, при прояснениях возможно похолодание до -4°. Днем воздух прогреется до 14-19°. В Екатеринбурге ночью будет около +5°, днем ожидается небольшой дождь, температура составит до 16°.Во вторник,, станет еще теплее. Синоптики обещают переменную облачность и местами небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут +3...+8°, днем температура повысится до 17-22°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью будет около +6°, днем воздух прогреется до 21°.Самым теплым днем станет среда,. В Свердловской области достигнет 24°. Местами вновь пройдут небольшие дожди, а на юге региона в отдельных районах возможны умеренные осадки. В Екатеринбурге ночью ожидается около +9°, днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 22°.Мероприятие для возрастной категории 18+