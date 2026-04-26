Поджог автомобилей и пожар с пострадавшей произошли в Свердловской области за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 33 возгорания, десять из которых произошли в жилом секторе. В результате одного из пожаров пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Серьезный пожар произошел в садовом товариществе «Жуженка» в поселке Исеть. Там на площади 20 кв. м сгорел садовый дом. Во время происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали. С огнем удалось справиться за 14 минут, на месте работали семь пожарных и две единицы техники. Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.Еще один инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Черепанова. Огонь повредил пять автомобилей, общая площадь пожара составила 20 кв.м. Пожар был потушен за 12 минут силами шести сотрудников МЧС и двух единиц техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной возгорания стал поджог.По информации ведомства, за сутки поджоги стали причиной 6% всех пожаров. Еще 3% возгораний произошли из-за короткого замыкания электропроводки, а в 9% случаев к пожарам привело неосторожное обращение с огнем.Мероприятие для возрастной категории 18+