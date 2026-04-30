Возрастное ограничение 18+
Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной избрали меру пресечения в Екатеринбурге
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Андрей Рычков не стал помещать адвоката Жанну Калегину в СИЗО и избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста.
По решению суда под домашним арестом Калегина пробудет до 15 июня, сообщает объединённая пресс‑служба судов Свердловской области.
Напомним, Калегина обвиняется в двух тяжких преступлениях: подкупе свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и покушении на подкуп свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ с учётом ч. 1 ст. 30 УК РФ).
По данным Е1.ru, Жанна Калегина участвовала в попытке подкупа свидетельницы по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1990‑е годы, по которому обвиняемым проходит бизнесмен Андрей Шевнин. Подробнее об этом деле Вечерние ведомости писали в материалах здесь и здесь. Также о том, по каким громким делам Жанна Калегина выступала в роли защитника, мы писали ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
