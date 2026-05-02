«Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 4 мая сделает остановку ретропоезд «Эшелон Победы». Посетить его смогут все желающие с 09.50 до 15.30. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.Во главе состава будут два паровоза, Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Поезд традиционно запускает Свердловская железная дорога в преддверии Дня Победы.Гостям предложат осмотреть вагоны и послушать экскурсии. Экспозиция включает аптеку-перевязочную, санитарный пропускник, вагон для тяжелораненых, а также передвижные хлебопекарню и кухню. Внутри разместят выставку исторических фотографий, посвященных военному времени и вкладу железнодорожников в Победу.Эти вагоны использовались в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. На открытых платформах также представят образцы исторической военной техники.Мероприятие для возрастной категории 18+