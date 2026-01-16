Во время визита омбудсмена в СИЗО-1 Екатеринбурга не поступило ни одной жалобы





– сообщили в ГУФСИН. «Жалоб и заявлений в ходе приема не поступило. На все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО‑1 Екатеринбурга с рабочим визитом. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Как рассказал пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко, омбудсмен побеседовала с содержащимися там подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. Отдельно Мерзлякова провела личный приём, в ходе которого, как отмечается, любой желающий мог задать вопросы или подать обращение. Однако ни жалоб на условия, ни заявлений не поступало.Мероприятие для возрастной категории 18+