Возрастное ограничение 18+
Во время визита омбудсмена в СИЗО-1 Екатеринбурга не поступило ни одной жалобы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО‑1 Екатеринбурга с рабочим визитом. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Как рассказал пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко, омбудсмен побеседовала с содержащимися там подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. Отдельно Мерзлякова провела личный приём, в ходе которого, как отмечается, любой желающий мог задать вопросы или подать обращение. Однако ни жалоб на условия, ни заявлений не поступало.
Как рассказал пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко, омбудсмен побеседовала с содержащимися там подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. Отдельно Мерзлякова провела личный приём, в ходе которого, как отмечается, любой желающий мог задать вопросы или подать обращение. Однако ни жалоб на условия, ни заявлений не поступало.
«Жалоб и заявлений в ходе приема не поступило. На все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в ГУФСИН.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных
19 января 2026
19 января 2026
Бывшего спикера красноуфимской думы отпустили из СИЗО
16 января 2026
16 января 2026