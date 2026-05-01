76% жителей Урала назвали экологичность важным критерием при выборе товаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Большинство жителей Уральского федерального округа обращают внимание на экологичность товаров при покупке. К такому выводу пришли эксперты Авито по итогам опроса, в котором приняли участие 10 тысяч россиян.Согласно исследованию, 76% жителей УрФО считают экологичность важным фактором при выборе продукции. Для 25% этот критерий имеет большое значение, ещё 51% назвали его скорее важным. При этом главным мотивом для покупки таких товаров остаётся забота о здоровье, об этом сообщили 45% опрошенных. Ещё 33% стремятся снизить вред окружающей среде, а 25% ценят качество экологичной продукции.Как отмечают в Авито, чаще всего жители округа выбирают продукты с натуральным или органическим составом, их покупают 52% респондентов. На втором месте оказались энергосберегающие лампы, их приобретают 50% участников опроса. Также популярностью пользуются многоразовые сумки, бутылки и контейнеры, их выбирают 33% покупателей.Цена остаётся одним из главных факторов при покупке. Если экологичный товар стоит дороже обычного, 59% жителей УрФО начинают искать более доступную альтернативу. Ещё 24% готовы приобрести такой товар, несмотря на более высокую стоимость. При этом большинство респондентов согласны переплатить лишь немного: 38% допускают разницу в цене до 5%, а 39% готовы заплатить на 10% больше. Мероприятие для возрастной категории 18+