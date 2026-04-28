В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Парке Маяковского в Екатеринбурге открылся новый аттракцион. Он называется «Крутые виражи» и представляет из себя особенную карусель.Все кабинки карусели «Крутые виражи» выполнены в виде старинных бипланов — ранних моделей самолётов с двумя крыльями. Самолётики эти летают вокруг диспетчерской рубки, крутятся и вертятся в разные стороны, создавая ощущение реального полёта. Всего трёх минут воздушного приключения хватит, чтобы получить мощную порцию адреналина, но без излишнего перегруза, — обещают в администрации Парка.«Вылеты» самолётов на «Крутых виражах» совершаются ежедневно: в будни — с 11.00 до 21.00, а в выходные — с 10.00 до 22.00. Но есть важное ограничение: будущий пилот должен быть ростом не ниже 125 сантиметров. Для детей от 125 до 140 сантиметров предусмотрено особое правило — для полёта обязательно присутствие взрослого «помощника пилота», который будет не просто наблюдать со стороны, а поучаствует в управлении бипланом и обеспечит безопасность. Мероприятие для возрастной категории 18+