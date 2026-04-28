В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»

19.16 Пятница, 1 мая 2026
Фото: Парк Маяковского/ vk.ru/ekbcpkio
В Парке Маяковского в Екатеринбурге открылся новый аттракцион. Он называется «Крутые виражи» и представляет из себя особенную карусель.

Все кабинки карусели «Крутые виражи» выполнены в виде старинных бипланов — ранних моделей самолётов с двумя крыльями. Самолётики эти летают вокруг диспетчерской рубки, крутятся и вертятся в разные стороны, создавая ощущение реального полёта. Всего трёх минут воздушного приключения хватит, чтобы получить мощную порцию адреналина, но без излишнего перегруза, — обещают в администрации Парка.

«Вылеты» самолётов на «Крутых виражах» совершаются ежедневно: в будни — с 11.00 до 21.00, а в выходные — с 10.00 до 22.00. Но есть важное ограничение: будущий пилот должен быть ростом не ниже 125 сантиметров. Для детей от 125 до 140 сантиметров предусмотрено особое правило — для полёта обязательно присутствие взрослого «помощника пилота», который будет не просто наблюдать со стороны, а поучаствует в управлении бипланом и обеспечит безопасность.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

