Возрастное ограничение 18+
Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
В Свердловской области продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, свой выбор уже сделали более 338 тысяч жителей.
Одновременно в 28 муниципалитетах стартуют работы на территориях, которые жители выбрали в прошлом году. Общий объем финансирования, включая федеральные средства, составит 1,15 млрд рублей. В этом году благоустройство пройдет в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах.
В Асбесте завершается четвертый этап обновления сквера у Центра культуры и досуга имени Максима Горького. Здесь уже уложили плитку и резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы, провели озеленение и запустили новый фонтан. В ближайшее время рабочие завершат реставрацию лестниц и амфитеатра, а также смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.
В Ирбите продолжается благоустройство сквера на Серебрянке. Пространство оформляют по мотивам произведений Александра Пушкина. На территории уже появились бронзовые скульптуры, детская и спортивная площадки. До открытия, которое намечено на 1 июня, здесь установят мостик через декоративную «реку», информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль.
Завершается и комплексное обновление парка культуры и отдыха на улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске. После окончания работ в Парке горняков появятся скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, современные детские зоны и новые прогулочные маршруты.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Одновременно в 28 муниципалитетах стартуют работы на территориях, которые жители выбрали в прошлом году. Общий объем финансирования, включая федеральные средства, составит 1,15 млрд рублей. В этом году благоустройство пройдет в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах.
В Асбесте завершается четвертый этап обновления сквера у Центра культуры и досуга имени Максима Горького. Здесь уже уложили плитку и резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы, провели озеленение и запустили новый фонтан. В ближайшее время рабочие завершат реставрацию лестниц и амфитеатра, а также смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.
В Ирбите продолжается благоустройство сквера на Серебрянке. Пространство оформляют по мотивам произведений Александра Пушкина. На территории уже появились бронзовые скульптуры, детская и спортивная площадки. До открытия, которое намечено на 1 июня, здесь установят мостик через декоративную «реку», информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль.
Завершается и комплексное обновление парка культуры и отдыха на улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске. После окончания работ в Парке горняков появятся скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, современные детские зоны и новые прогулочные маршруты.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ввели особый противопожарный режим
25 апреля 2026
25 апреля 2026