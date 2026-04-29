Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, свой выбор уже сделали более 338 тысяч жителей.Одновременно в 28 муниципалитетах стартуют работы на территориях, которые жители выбрали в прошлом году. Общий объем финансирования, включая федеральные средства, составит 1,15 млрд рублей. В этом году благоустройство пройдет в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и других городах.В Асбесте завершается четвертый этап обновления сквера у Центра культуры и досуга имени Максима Горького. Здесь уже уложили плитку и резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы, провели озеленение и запустили новый фонтан. В ближайшее время рабочие завершат реставрацию лестниц и амфитеатра, а также смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.В Ирбите продолжается благоустройство сквера на Серебрянке. Пространство оформляют по мотивам произведений Александра Пушкина. На территории уже появились бронзовые скульптуры, детская и спортивная площадки. До открытия, которое намечено на 1 июня, здесь установят мостик через декоративную «реку», информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль.Завершается и комплексное обновление парка культуры и отдыха на улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске. После окончания работ в Парке горняков появятся скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, современные детские зоны и новые прогулочные маршруты.Мероприятие для возрастной категории 18+