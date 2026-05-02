Глава СК поручил доложить о деле о нерасселении около двух лет из аварийного дома в Верхней Салде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Верхней Салде. Поводом стало обращение граждан о том, что их около двух лет не переселяют из опасного для проживания здания.В обращении в СК России через социальную сеть «ВКонтакте» жители сообщили о ситуации в доме на улице Строителей. Здание 1959 года постройки признано аварийным в июле 2024 года. По данным заявителей, конструкции продолжают разрушаться, в стенах появились трещины, повреждены перекрытия, кровля и фасад.Несмотря на признание дома аварийным, меры по предоставлению жильцам благоустроенного жилья, как отмечается, до сих пор не приняты. Сроки расселения гражданам не сообщались, а обращения в различные инстанции результата не дали.Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.Мероприятие для возрастной категории 18+