В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Специалисты Городской больницы № 36 «Травматологическая» в Екатеринбурге спасли 44-летнюю женщину, которую сбил и переехал автомобиль. Пострадавшую доставили в медучреждение в состоянии тяжелого травматического шока, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.Врачи выявили множественные тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей лица, ребер и ключицы, двусторонний пневмоторакс, а также сложные повреждения таза. Наибольшую угрозу представлял высокий риск массивной кровопотери.Как рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Евгений Козлов, медики оперативно стабилизировали состояние женщины. Для фиксации переломов врачи использовали аппараты внешней фиксации. В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, травматологи-хирурги и нейрохирурги.После того как шок удалось купировать, пациентке провели серию операций. Завершающим этапом стало удаление внешних конструкций и установка внутренних металлофиксаторов на ключицу и кости таза.Благодаря слаженной работе врачей удалось не только спасти женщине жизнь, но и свести к минимуму последствия полученных травм. Спустя месяц после аварии она смогла вернуться домой.