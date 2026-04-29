В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль

17.54 Суббота, 2 мая 2026
Фото: Минздрав Свердловской области
Специалисты Городской больницы № 36 «Травматологическая» в Екатеринбурге спасли 44-летнюю женщину, которую сбил и переехал автомобиль. Пострадавшую доставили в медучреждение в состоянии тяжелого травматического шока, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Врачи выявили множественные тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей лица, ребер и ключицы, двусторонний пневмоторакс, а также сложные повреждения таза. Наибольшую угрозу представлял высокий риск массивной кровопотери.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Евгений Козлов, медики оперативно стабилизировали состояние женщины. Для фиксации переломов врачи использовали аппараты внешней фиксации. В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, травматологи-хирурги и нейрохирурги.

После того как шок удалось купировать, пациентке провели серию операций. Завершающим этапом стало удаление внешних конструкций и установка внутренних металлофиксаторов на ключицу и кости таза.

Благодаря слаженной работе врачей удалось не только спасти женщине жизнь, но и свести к минимуму последствия полученных травм. Спустя месяц после аварии она смогла вернуться домой.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Мужчине с проломленной головой после спасения восстановили форму черепа в Свердловской области
29 апреля 2026
Стоматологическую отвёртку достали из кишечника пациентки в Екатеринбурге
23 апреля 2026
Из-за массовой кишечной инфекции в Полевском приостановлена работа школьной столовой
29 апреля 2026
В Серове Mercedes «уложил» на крышу проезжавший по главной дорогеаа «ВАЗ»
24 апреля 2026

17:54 В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль
16:47 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
15:43 Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с детьми под Первоуральском
14:54 В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
13:48 По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города
12:47 В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы
11:26 Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей в Большом Истоке
20:49 Изящные иллюстрации к книгам Крапивина стали основой выставки в Екатеринбурге
19:31 В массовом ДТП на ЕКАД погибли дети
19:16 В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»
18:38 За сутки в Свердловской области произошло более сотни дорожных аварий
18:21 Екатеринбуржцев приглашают полюбоваться спорными шедеврами архитектуры
16:32 Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
15:40 В пресс‑службе свердловского губернатора не стали называть произошедшее в Екатеринбурге «нападением»
15:25 Предпринимателя из Кушвы обвиняют в даче взятки руководителю «Теплодома»
15:14 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной избрали меру пресечения в Екатеринбурге
13:54 На губернатора Свердловской области пытались напасть в Екатеринбурге
13:35 «Свердловское Молодёжное Яблоко» ликвидировали после обысков у участников организации
13:19 26% уральцев изучают отзывы при выборе БАДов и лекарств
12:40 Red Wings запустили перелёты из Екатеринбурга в Баку
11:26 Не менее 17 школьников и детсадовцев отравились в Большом Истоке
10:55 Под Белоярским женщина без водительских прав перепутала педали и врезалась в дерево
21:39 Конкуренция среди соискателей в 2026 году выросла почти вдвое, но рабочих кадров по-прежнему не хватает
21:15 Найденному в екатеринбургском парке щенку ищут новый дом
20:58 Школьника сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
20:26 Аудиобейджи начали тестировать в регистратурах свердловских больниц
