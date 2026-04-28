В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в дни празднования 80-летия Победы временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Кроме того, на всех участках, где введут ограничения, запретят парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
8 мая:
– с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина;
– с 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;
– с 09:45 до 11:15 по улице Бажова, от Малышева до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечная, от Бажова до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Первомайской.
9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздника:
– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;
– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
– у Свердловского государственного академического театра драмы.
9 мая с 06:00 и до окончания праздника:
– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
– по улице Горького, от Малышева до Пушкина;
– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по переулку Банковскому, от Малышева до переулка Театрального.
В ночь на 10 мая общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать дольше обычного. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут перевозить пассажиров до 01.00. К 21.00 9 мая дополнительный транспорт сосредоточат на ключевых площадках в центре города, чтобы жители могли без проблем уехать после праздничного салюта.
Автобусы будут ожидать пассажиров на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы разместят на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи будут находиться на проспекте Ленина, а также в районе перекрестков с улицами Луначарского и Московской.
8 мая:
– с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина;
– с 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;
– с 09:45 до 11:15 по улице Бажова, от Малышева до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечная, от Бажова до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Первомайской.
9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздника:
– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;
– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
– у Свердловского государственного академического театра драмы.
9 мая с 06:00 и до окончания праздника:
– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
– по улице Горького, от Малышева до Пушкина;
– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по переулку Банковскому, от Малышева до переулка Театрального.
В ночь на 10 мая общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать дольше обычного. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут перевозить пассажиров до 01.00. К 21.00 9 мая дополнительный транспорт сосредоточат на ключевых площадках в центре города, чтобы жители могли без проблем уехать после праздничного салюта.
Автобусы будут ожидать пассажиров на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы разместят на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи будут находиться на проспекте Ленина, а также в районе перекрестков с улицами Луначарского и Московской.
