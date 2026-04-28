В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в дни празднования 80-летия Победы временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Кроме того, на всех участках, где введут ограничения, запретят парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.– с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина;– с 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;– с 09:45 до 11:15 по улице Бажова, от Малышева до Первомайской;– с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечная, от Бажова до Первомайской;– с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Первомайской.– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;– у Свердловского государственного академического театра драмы.– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;– по улице Горького, от Малышева до Пушкина;– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;– по переулку Банковскому, от Малышева до переулка Театрального.В ночь на 10 мая общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать дольше обычного. Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут перевозить пассажиров до 01.00. К 21.00 9 мая дополнительный транспорт сосредоточат на ключевых площадках в центре города, чтобы жители могли без проблем уехать после праздничного салюта.Автобусы будут ожидать пассажиров на улицах 8 Марта, Радищева, Бориса Ельцина и проспекте Ленина. Троллейбусы разместят на улицах Карла Либкнехта, Малышева и Белинского. Трамваи будут находиться на проспекте Ленина, а также в районе перекрестков с улицами Луначарского и Московской.Мероприятие для возрастной категории 18+