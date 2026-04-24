Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области после понижений температуры воздуха до -1°C и до -5°C на севере ожидается потепление до +18°C.
В субботу, 2 мая, в регионе местами небольшие дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью -1...+4°C, на севере до -5°C; днём +7...+12°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +2...+4°C, небольшой дождь; днём +10...+12°C, преимущественно без осадков. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В воскресенье, 4 мая, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью -1...+4°C, и днём долгожданные +13...+18°C. Ветер ночью 4-9 м/сек с порывами в отдельных районах до 14 м/сек, днём 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +1...+3°C, днём +15...+17°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 2 мая, в регионе местами небольшие дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью -1...+4°C, на севере до -5°C; днём +7...+12°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +2...+4°C, небольшой дождь; днём +10...+12°C, преимущественно без осадков. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В воскресенье, 4 мая, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью -1...+4°C, и днём долгожданные +13...+18°C. Ветер ночью 4-9 м/сек с порывами в отдельных районах до 14 м/сек, днём 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +1...+3°C, днём +15...+17°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
Снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
22 апреля 2026
22 апреля 2026