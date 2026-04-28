В массовом ДТП на ЕКАД погибли дети

Трагедия произошла сегодня, 1 мая, на Екатеринбургской кольцевой автодороги. При столкновении сразу нескольких машин здесь погибли четыре несовершеннолетних человека.Смертельная авария произошла на 57-м километре ЕКАД, в районе трассы «Екатеринбург — Пермь». По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» двигался в сторону Верхней Пышмы. Покрытие дорожное было довольно скользким из-за дождя, однако, иномарка ехала с небезопасной скоростью и в какой-то момент вышла из-под контроля. Автомобиль выехал на полосу встречного движения. Там «Рено» столкнулся с автомобилем «Тойота», который двигался навстречу. После удара «Рено» откинуло в грузовой автомобиль «Ман» с полуприцепом, а затем — в автомобиль «Опель». Сразу после этого «Рено» воспламенился.В салоне «Рено» находились пять человек. Четверо из них, по предварительным данным, погибли. Все погибшие — несовершеннолетние. Их личности в настоящее время устанавливаются полицией. Ещё одна пассажирка «Рено» 2009 года рождения находится в тяжёлом состоянии и госпитализирована в 9-ю детскую городскую клиническую больницу.В автомобиле «Тойота» находились мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения. Оба доставлены в 36-ю городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь. Водитель грузового автомобиля «Ман», а также водитель и пассажиры автомобиля «Опель» не пострадали.Из-за массовой аварии на 57-м километре ЕКАД пришлось ввести временное ограничение движения в оба направления. На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Назначено проведение расследования. Мероприятие для возрастной категории 18+