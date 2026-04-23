Предпринимателя из Кушвы обвиняют в даче взятки руководителю «Теплодома»
Фото: Кушвинский городской суд
В Кушве суд избрал меру пресечения индивидуальному предпринимателю Олегу Мальцеву. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ.
По версии следствия, он передал деньги одному из руководителей МУП КМО «Теплодом» за ранее оказанную помощь в конкурсных процедурах и в заключении договора на поставку оборудования.
В качестве меры пресечения суд избрал для него запрет на определённые действия, сообщили в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
