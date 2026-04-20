За неделю в Свердловской области родились 645 малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство здравоохранения сообщает, что за прошедшую неделю в Свердловской области появились на свет 645 новорождённых. Среди них 314 мальчиков и 331 девочка. То есть, девочек в этот раз родилось чуть больше, в отличие от прошлых недель, когда численное превосходство чаще оставалось за мальчиками.Особенно радостным событием стало появление на свет четырёх пар близнецов: каждая такая семья получила сразу двойное счастье, но и двойную порцию хлопот.Как уточняет официальный интернет-ресурс свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», большинство родов в период с 20 по 26 апреля приняли специалисты перинатальных центров Екатеринбурга — таких случаев насчитывается 423. Ещё 114 родов прошли в межмуниципальных центрах, расположенных в других городах области. Двое родов состоялись в ургентных залах — экстренных помещениях для случаев, требующих немедленного вмешательства. Медики своевременно оказали необходимую помощь, и жизни матерей и детей вне опасности.