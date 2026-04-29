Возрастное ограничение 18+
«Свердловское Молодёжное Яблоко» ликвидировали после обысков у участников организации
Скрины
«Свердловское Молодёжное Яблоко» ликвидировали после обысков у него участников. Такое решение приняли на чрезвычайном заседании организации в ночь с 30 апреля на 1 мая, сообщил Вечерним ведомостям один из бывших участников «молодёжного яблока».
Статус юридического лица «Свердловское Молодёжное Яблоко» не имело, поэтому дополнительные меры по ликвидации в Минюсте не потребуются. Молодёжное крыло свердловского отделения партийной организации было создано в 2019 году.
Ранее сообщалось, что обыски проходили у главы свердловского отделения партии «Яблоко» и у руководителя молодёжной ячейки Егора Ткаченко. По некоторым данным, полиция приходила как минимум к четырём активистам «молодёжного яблока». К вечеру того же дня всех их отпустили без предъявления обвинений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
