Более 60 тысяч жителей Свердловской области написали «Диктант Победы»
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области более 60 тысяч человек приняли участие в акции «Диктант Победы». В регионе работало свыше 1,1 тысячи площадок, сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Участниками стали школьники, студенты, преподаватели, сотрудники предприятий и представители разных профессий. Центральной площадкой в регионе стал кампус Уральского федерального университета, где прошли основные мероприятия.
Акция проводится в России уже восьмой год. В 2026 году диктант приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения Георгий Жуков.
Победители федерального этапа получат приглашения на Парад Победы.
