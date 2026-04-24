Более 60 тысяч жителей Свердловской области написали «Диктант Победы»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области более 60 тысяч человек приняли участие в акции «Диктант Победы». В регионе работало свыше 1,1 тысячи площадок, сообщили в мэрии Екатеринбурга.Участниками стали школьники, студенты, преподаватели, сотрудники предприятий и представители разных профессий. Центральной площадкой в регионе стал кампус Уральского федерального университета, где прошли основные мероприятия.Акция проводится в России уже восьмой год. В 2026 году диктант приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения Георгий Жуков.Победители федерального этапа получат приглашения на Парад Победы. Мероприятие для возрастной категории 18+