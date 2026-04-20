Более миллиарда рублей с начала года мошенники украли у жителей Свердловской области





– сказал Горелых. «Только в первом квартале ущерб, причинённый жителям региона, составил 1 000 372 058 рублей. Столь огромные суммы убытков законопослушных, но слишком доверчивых земляков, не могут не настораживать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Свердловской области более одного миллиарда рублей. Это на 33% больше, чем в прошлом году, сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Однако есть и положительная динамика. С начала года количество преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт, снизилось на 28,8%, а число мошенничеств – на 34,3%.Валерий Горелых также привёл в пример одну относительно новую схему обмана, когда жертве предлагают дёшево купить автомобиль из-за рубежа. Так, например, житель Берёзовского увидел Volkswagen, продающийся за 1 630 000 рублей, и, обрадовавшись своему «везению», перевёл деньги. Вот только машину он так и не получил. Мероприятие для возрастной категории 18+