В Свердловской области появились дипфейки с участием Дениса Паслера
Иллюстрация: департамент информационной политики региона
В Свердловской области зафиксировали попытки распространения недостоверной информации с использованием дипфейка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
По данным ведомства, злоумышленники использовали ранее записанное видео с участием губернатора Свердловской области Дениса Паслера. На его основе был создан фальшивый ролик, который начали распространять в информационном пространстве региона.
Авторы подделки распространяют ложные сведения о якобы положенных компенсациях за ущерб, причинённый в результате атаки беспилотников. Кроме того, такие сообщения могут использоваться для сбора персональных данных пользователей.
В ДИП области призвал жителей региона не доверять сомнительным публикациям, не пересылать их знакомым и не переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и социальных сетях.
