В Свердловской области появились дипфейки с участием Дениса Паслера

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области зафиксировали попытки распространения недостоверной информации с использованием дипфейка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.По данным ведомства, злоумышленники использовали ранее записанное видео с участием губернатора Свердловской области Дениса Паслера. На его основе был создан фальшивый ролик, который начали распространять в информационном пространстве региона.Авторы подделки распространяют ложные сведения о якобы положенных компенсациях за ущерб, причинённый в результате атаки беспилотников. Кроме того, такие сообщения могут использоваться для сбора персональных данных пользователей.В ДИП области призвал жителей региона не доверять сомнительным публикациям, не пересылать их знакомым и не переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и социальных сетях.Мероприятие для возрастной категории 18+