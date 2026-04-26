На губернатора Свердловской области пытались напасть в Екатеринбурге
Кадр из видео: Shot
В Екатеринбурге на губернатора Свердловской области Дениса Паслера попытался наброситься неизвестный в спортивной одежде, когда глава региона фотографировался с одной из местных жительниц.
Это случилось возле «Екатеринбург-арены». Момент попал на видео. На кадрах, опубликованных в Shot, видно, что нападавшего быстро схватили и отвели в сторону. К счастью, никто не пострадал.
Теперь разбираться со «спортсменом» будут полицейские. О том, что мужчину передали правоохранительным органам, сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики области. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Сам Паслер эту ситуацию до сих пор не комментировал.
Сам Паслер эту ситуацию до сих пор не комментировал.
Посещение чемпионата по синхронному плаванию в Екатеринбурге обещают сделать бесплатным для школьников и студентов
24 апреля 2026
24 апреля 2026