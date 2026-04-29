Найденному в екатеринбургском парке щенку ищут новый дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во время прогулки по парку имени Павлика Морозова в Екатеринбурге дети обнаружили маленькую испуганную собаку. Щенка кто-то выбросил на улицу, оставив без защиты в полном одиночестве.Как поясняет волонтёры благотворительного фонда «ЗооЗащита», обнаружившие собачонку дети не смогли забрать её домой, но всё же не оставили в беде. Они покормили брошенное животное, дали кличку Ляля и временно пристроили на передержку.Сейчас Ляля в полной безопасности и обработана от паразитов. Главная задача — найти для неё постоянное жильё и любящих друзей. Как уточняют в «ЗооЗащите», Ляле примерно два-три месяца, она чистая и ухоженная, а на шее у неё был ошейник, что и позволило прийти к выводу, что до последнего времени она была домашним питомцем. Волонтёры даже пытались найти прежних хозяев на случай, если собачку не выкинули, а случайно потеряли. Увы, поиски результатов не дали.Желающие взять Лялю к себе могут обращаться по номерам телефонам 8 (902) 271-48-00 или 8 (912) 202-01-04.