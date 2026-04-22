26% уральцев изучают отзывы при выборе БАДов и лекарств





– отметил Яков Пейсахзон. «Это означает, что реклама должна не просто напоминать о продукте, а помогать сориентироваться и давать понятную информацию о нём. На Авито такие сообщения лучше отрабатывают за счёт разнообразия пользовательских интересов: рекламодатель может точнее попадать в аудиторию, для которой тема здоровья уже актуальна, и говорить с ней в момент, когда она рассматривает конкретные варианты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Почти треть жителей УрФО ищут в интернете решение проблем со здоровьем перед покупкой лекарств или БАДов, а каждый четвёртый читает отзывы о препаратах, которые собирается купить. Такие данные приводят исследователи «Авито Рекламы» и Soloway после опроса 10 000 человек.29% опрошенных покупают лекарства и БАДы 1-2 раза в месяц, у 21% – 1-2 раза в квартал, 23% – по необходимости. Женщины приобретают средства чаще мужчин: 32% против 26%.При выборе препаратов жители Урала в первую очередь ориентируются на рекомендации врача (52%), цену (41%), советы близких (31%), отзывы в интернете (26%) и мнение фармацевта (28%).Интернетом для поиска информации пользуются часто или всегда 32% респондентов, иногда – 44%. Чаще обращаются к тематическим сайтам (24%) и ресурсам аптек (23%). Рекламу фармацевтики замечают на Smart TV и CTV (24%), в мобильных приложениях (22%) и браузерах (21%). На неё обращают внимание 15–28% опрошенных при покупке.По словам директора «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Якова Пейсахзона, чаще всего люди опираются сразу на несколько источников – рекомендации врача, отзывы и собственный поиск в интернете.Мероприятие для возрастной категории 18+