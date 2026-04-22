26% уральцев изучают отзывы при выборе БАДов и лекарств

13.19 Пятница, 1 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Почти треть жителей УрФО ищут в интернете решение проблем со здоровьем перед покупкой лекарств или БАДов, а каждый четвёртый читает отзывы о препаратах, которые собирается купить. Такие данные приводят исследователи «Авито Рекламы» и Soloway после опроса 10 000 человек.

29% опрошенных покупают лекарства и БАДы 1-2 раза в месяц, у 21% – 1-2 раза в квартал, 23% – по необходимости. Женщины приобретают средства чаще мужчин: 32% против 26%.

При выборе препаратов жители Урала в первую очередь ориентируются на рекомендации врача (52%), цену (41%), советы близких (31%), отзывы в интернете (26%) и мнение фармацевта (28%).

Интернетом для поиска информации пользуются часто или всегда 32% респондентов, иногда – 44%. Чаще обращаются к тематическим сайтам (24%) и ресурсам аптек (23%). Рекламу фармацевтики замечают на Smart TV и CTV (24%), в мобильных приложениях (22%) и браузерах (21%). На неё обращают внимание 15–28% опрошенных при покупке.

По словам директора «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств Якова Пейсахзона, чаще всего люди опираются сразу на несколько источников – рекомендации врача, отзывы и собственный поиск в интернете.

«Это означает, что реклама должна не просто напоминать о продукте, а помогать сориентироваться и давать понятную информацию о нём. На Авито такие сообщения лучше отрабатывают за счёт разнообразия пользовательских интересов: рекламодатель может точнее попадать в аудиторию, для которой тема здоровья уже актуальна, и говорить с ней в момент, когда она рассматривает конкретные варианты»,

– отметил Яков Пейсахзон.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

15:40 В пресс‑службе свердловского губернатора не стали называть произошедшее в Екатеринбурге «нападением»
15:25 Предпринимателя из Кушвы обвиняют в даче взятки руководителю «Теплодома»
15:14 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной избрали меру пресечения в Екатеринбурге
13:54 На губернатора Свердловской области пытались напасть в Екатеринбурге
13:35 «Свердловское Молодёжное Яблоко» ликвидировали после обысков у участников организации
13:19 26% уральцев изучают отзывы при выборе БАДов и лекарств
12:40 Red Wings запустили перелёты из Екатеринбурга в Баку
11:26 Не менее 17 школьников и детсадовцев отравились в Большом Истоке
10:55 Под Белоярским женщина без водительских прав перепутала педали и врезалась в дерево
21:39 Конкуренция среди соискателей в 2026 году выросла почти вдвое, но рабочих кадров по-прежнему не хватает
21:15 Найденному в екатеринбургском парке щенку ищут новый дом
20:58 Школьника сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
20:26 Аудиобейджи начали тестировать в регистратурах свердловских больниц
19:28 ТЦ «Красный» в Лесном закрыли за серьёзные нарушения
18:56 На первомайские Парк Маяковского подготовил праздничные активности
18:44 В Екатеринбурге появился Дом молодёжи РЖД
17:27 Директора УК будут судить за падение льда на коляску с девятимесячной девочкой в Ревде
17:10 Экс-руководителя Росимущества Зубенко будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
16:42 Руководителей екатеринбургского СИЗО-1 обвиняют в халатности после побега двух арестантов
16:10 Действующего адвоката подозревают в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
15:41 СМИ сообщают об убийстве краснокнижного лебедя на озере в Старопышминске
14:43 Спровоцировавшего смертельное ДТП в Екатеринбурге лихача на Lexus отправят к психиатрам
14:31 В Нижнем Тагиле перевозчика оштрафовали за неработающий ГЛОНАСС
13:52 В Екатеринбурге на два с половиной месяца закроют улицу Гастелло
12:45 Прокуратура проверяет екатеринбургскую школу № 147 из-за драки учеников
12:08 Второй раз за сутки в Свердловской области объявляют режим «опасности БПЛА»
