В Серове Mercedes «уложил» на крышу проезжавший по главной дорогеаа «ВАЗ»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове из-за невнимательности водителя Mercedes произошло ДТП с опрокидыванием. В результате пострадала 73-летняя пассажирка перевернувшегося на крышу «ВАЗа».Авария произошла сегодня, 24 апреля, примерно в 09:35. Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 42-летний водитель иномарки не заметил «ВАЗ», который имел преимущество в движении, поскольку ехал по главной дороге, и выехал на перекрёсток. В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся и лёг на крышу. Пострадавшую женщину увезли в травмпункт Серовской городской больницы. Водители не пострадали.Отмечается, что за 24 года водительского стажа водитель Mercedes 408 раз привлекался к административной ответственности.На мужчину составили ещё пять протоколов:Мероприятие для возрастной категории 18+