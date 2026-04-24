В Серове Mercedes «уложил» на крышу проезжавший по главной дорогеаа «ВАЗ»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Серове из-за невнимательности водителя Mercedes произошло ДТП с опрокидыванием. В результате пострадала 73-летняя пассажирка перевернувшегося на крышу «ВАЗа».
Авария произошла сегодня, 24 апреля, примерно в 09:35. Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 42-летний водитель иномарки не заметил «ВАЗ», который имел преимущество в движении, поскольку ехал по главной дороге, и выехал на перекрёсток. В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся и лёг на крышу. Пострадавшую женщину увезли в травмпункт Серовской городской больницы. Водители не пострадали.
Отмечается, что за 24 года водительского стажа водитель Mercedes 408 раз привлекался к административной ответственности.
На мужчину составили ещё пять протоколов:
– по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ – за нечитаемые номера;
– по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за установку на одну ось шин с разными рисунками протектора;
– по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ – за невыполнение обязанностей при ДТП (водитель не выставил знак аварийной остановки);
– по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ – за невыполнение требования уступить дорогу;
– по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ – за нарушение ПДД, повлекшее причинение телесных повреждений потерпевшему.
