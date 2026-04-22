Конкуренция среди соискателей в 2026 году выросла почти вдвое, но рабочих кадров по-прежнему не хватает
По итогам первого квартала 2026 года по сравнению с 2023 годом конкуренция среди соискателей на рынке труда выросла почти вдвое: если тогда на одного работодателя приходилось около 7 кандидатов, то сейчас — почти 13. При этом в сегменте рабочих профессий дефицит кадров сохраняется, особенно в технических и производственных специальностях, сообщается в дайджесте рынка труда Авито Работы.
По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, наиболее заметная нехватка наблюдается по позициям слесаря КИПиА, токаря и фрезеровщика, где на одного работодателя приходится заметно меньше соискателей, чем в среднем по рынку.
«Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики», — подчеркнул Губанов.
Наиболее сложная ситуация, по оценке площадки, сохраняется в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Авторы исследования отмечают, что портрет кандидата в рабочих профессиях по-прежнему остаётся преимущественно мужским, однако доля женщин в этом сегменте составляет 26%. Кроме того, часть работодателей начинает активнее привлекать молодёжь: около трети соискателей в строительстве — это кандидаты до 24 лет.
Исследователи НИУ ВШЭ также обращают внимание на то, что дефицит рабочих кадров связан не только со спросом, но и со структурой подготовки специалистов. Основным источником кадров для этой сферы остаётся система среднего профессионального образования, однако выпуск не всегда совпадает с потребностями рынка. По оценке экспертов, до рабочих позиций доходит около 55% выпускников СПО, а часть специалистов уходит в торговлю, административные роли или менее квалифицированные сегменты.
«В том числе из-за того, что региональная экономика не всегда формирует достаточное количество рабочих мест, соответствующих уровню подготовки. Дополнительно усиливает дисбаланс и изменение структуры подготовки: доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44% в период 2018–2024 годов. В этих условиях простое наращивание выпуска специалистов само по себе не устраняет дефицит», — отмечают эксперты лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.
На фоне дефицита кадров работодатели всё чаще конкурируют не только зарплатой, но и условиями работы. Наибольший отклик у соискателей вызывают сменный график, оплата за смену и дополнительные меры поддержки, включая ДМС, питание, корпоративный транспорт и компенсацию проезда. Зарплатные предложения при этом растут точечно: наиболее заметная динамика зафиксирована у сварщиков (на 79% до 179 тысяч рублей), операторов станков (на 58% до 127 тысяч) и механиков (на 29% до 103 тысяч).
В наиболее дефицитных профессиях конкуренция среди работодателей остаётся высокой, однако не все такие роли получают пропорционально высокую зарплату. Рынок не всегда компенсирует нехватку кадров ростом доходов, и это дополнительно усиливает дисбаланс — самые нужные рабочие не всегда оказываются самыми высокооплачиваемыми, подчеркнули в Авито Работе.
