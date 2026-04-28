Под Белоярским женщина без водительских прав перепутала педали и врезалась в дерево
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, примерно в 00.40, на лесной дороге под Белоярским, вблизи коллективного сада «Дружба», Kia Sorento врезалась в дерево.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулём была 38-летняя женщина, не имеющая водительских прав. По её словам, она перепутала педали. В результате ДТП водительница получила тяжёлую сочетанную травму и была госпитализирована в ГБ № 23 Екатеринбурга. Отмечается, что в момент аварии женщина не была пристёгнута. Вместе с ней в машине был её 46-летний приятель, хозяин автомобиля. Он не пострадал.
В разговоре с автоинспекторами женщина пояснила, что накануне вечером выпила и поехала в гости к приятелю. Он подвёз её на машине, а потом предложил прокатиться самой. Она согласилась и села за руль. Вначале всё было хорошо, но потом женщина перепутала педали тормоза и газа.
На водительницу составили несколько протоколов: за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ), за отсутствие ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), за слишком тёмную тонировку (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) и за непристёгнутый ремень (ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ). По какой статье привлекать к ответственности приятеля нарушительницы, пока не решили.
«В отношении собственника автомобиля будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ либо части 2 статьи 12.8 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления»,
– сообщили в областном УГИБДД.
