Red Wings запустили перелёты из Екатеринбурга в Баку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings объявила о запуске прямых перелётов из Екатеринбурга в Баку.
Сообщается, что перелёты будут выполняться до конца лета: с мая – еженедельно по четвергам, а с июня добавят рейсы по вторникам и субботам. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Первый лайнер SSJ-100 приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева утром 30 апреля. Рейс, которым на Каспийское побережье прибыли 97 пассажиров, продлился 3 часа 15 минут»,
– сказали Вечерним ведомостям в авиакомпании.
