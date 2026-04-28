Red Wings запустили перелёты из Екатеринбурга в Баку





– сказали Вечерним ведомостям в авиакомпании. «Первый лайнер SSJ-100 приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева утром 30 апреля. Рейс, которым на Каспийское побережье прибыли 97 пассажиров, продлился 3 часа 15 минут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске прямых перелётов из Екатеринбурга в Баку.Сообщается, что перелёты будут выполняться до конца лета: с мая – еженедельно по четвергам, а с июня добавят рейсы по вторникам и субботам. Мероприятие для возрастной категории 18+