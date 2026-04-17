Стоматологическую отвёртку достали из кишечника пациентки в Екатеринбурге
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге женщине пришлось обращаться за помощью к врачам Центральной городской больницы № 20 после посещения частной стоматологической клиники.
Как рассказали в региональном Минздраве, после протезирования, которое она проходила в частной клинике, ей в кишечник попала стоматологическая отвёртка. Как это случилось, история умалчивает, но куда важнее то, что специалисты ЦГБ №20 смогли извлечь медицинский предмет, не прибегая к полостной операции: вместо неё использовали метод эндоскопической петли.
Сейчас с пациенткой всё в порядке.
«С помощью данного метода и под контролем опытных специалистов предмет был аккуратно извлечён через естественные пути. Процедура прошла успешно, без осложнений и необходимости хирургического вмешательства»,
– рассказали в ведомстве.
Сейчас с пациенткой всё в порядке.
