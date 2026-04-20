Мужчине с проломленной головой после спасения восстановили форму черепа в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
История мужчины, которого спасали врачи из трёх свердловских городов после того, как ему проломила голову стрела строительного крана, получила продолжение. После нескольких курсов реабилитации ему провели операцию по восстановлению анатомической формы черепа.
Підчёркивается, что после лечения у мужчины полностью восстановились все функции, и сейчас он живёт дома, продолжая наблюдаться у врачей по месту жительства.
«В ходе недавней операции нейрохирурги восстановили анатомическую форму черепа, полностью воссоздав естественный защитный барьер из титана для головного мозга»,
– рассказали в областном Минздраве.
Фото: министерство здравоохранения
