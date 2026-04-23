В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекресток Эскадронной и Ляпустина

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 25 мая по 6 июля закроют движение транспорта на пересечении улиц Эскадронной и Ляпустина. Об этом сообщили в мэрии.Ограничение связано с работами на тепловой камере. Они нужны для подключения строящегося жилого дома на улице Ляпустина, 35 к теплоснабжению.Объехать участок можно будет по улицам Эскадронной, Ляпустина, Газетной, Новосибирской, Санаторной, Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому, Дизельному, Камышинскому и Вагонному.В мэрии уточнили, что общественный транспорт по закрываемому участку не ходит. На месте работ установят дорожные знаки и указатели, а после завершения работ подрядчик должен восстановить элементы благоустройства. Мероприятие для возрастной категории 18+