На первомайские Парк Маяковского подготовил праздничные активности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Коллектив Парка Маяковского в Екатеринбурга приглашает гостей провести первомайские выходные весело, активно и творчески. С 1 по 3 мая здесь подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов.Как сообщает администрация парка, для любителей спорта на первомайские выходные организуются дружеские пробежки от клубов «5 вёрст» и «Letski». Также для активного отдыха оборудован тренажёрный зал под открытым небом.Для людей творческих все выходные будут работать Городские Мастерские. Планируется, что мастер-классы пройдут в режиме нон-стоп с 12.00 до 18.00. В пятницу можно будет освоить ковровую вышивку, роспись бейсболки или лепку из глины. Также в первый день будут доступны занятия на гончарном круге и создание флорариумов с живыми растениями. В субботу гостей ждут роспись гипсовых кашпо, изготовление украшений из ювелирной смолы, а также ковровая вышивка и плетение из бумажной лозы. В воскресенье программа Городских Мастерских включит роспись кашпо, создание украшений из смолы, ковровую вышивку и роспись бейсболки. Дополнительно в последний выходной предложат изготовление мозаики в деревянной форме с витражным стеклом.Более подробное расписание можно увидеть на сайте Парка Маяковского. Однако, организаторы предупреждают, что в афише возможны небольшие изменения. Что касается аттракционов, то их работа будет зависеть от погодных условий. Мероприятие для возрастной категории 18+