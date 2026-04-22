Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге отправили в СИЗО





рассказали в пресс-службе. «По версии следствия, Леханов в ночное время во дворе дома № 146 по улице Малышева из личной неприязни ударил ножом в грудную клетку ранее незнакомого 34-летнего мужчину, от чего потерпевший скончался на месте»,

Юлия Медведева

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве спортсмена. Под стражу отправили Михаила Леханова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.По решению Кировского районного суда Михаил Леханов останется под стражей до 19 июня 2026 года.Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+