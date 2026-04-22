Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге отправили в СИЗО
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве спортсмена. Под стражу отправили Михаила Леханова, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По решению Кировского районного суда Михаил Леханов останется под стражей до 19 июня 2026 года.
Постановление пока не вступило в законную силу.
«По версии следствия, Леханов в ночное время во дворе дома № 146 по улице Малышева из личной неприязни ударил ножом в грудную клетку ранее незнакомого 34-летнего мужчину, от чего потерпевший скончался на месте»,
– рассказали в пресс-службе.
Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
16 апреля 2026
16 апреля 2026
Конфликтного екатеринбуржца приговорили к лишению свободы за нападение на незнакомцев
20 апреля 2026
20 апреля 2026